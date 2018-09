Lambsdorff erwartet von Maas klare Botschaft bei Türkei-Reise

BERLIN (dpa-AFX) - Der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Alexander Graf Lambsdorff verlangt von Außenminister Heiko Maas (SPD) klare Worte bei dessen Türkei-Reise.



"Die Erdogan-Türkei hat in den letzten Wochen und Monaten alles dafür getan, die Beziehungen zur EU und den USA zu beschädigen", sagte Lambsdorff der Deutschen Presse-Agentur. "Erdogan hat In- und Ausländer in Geiselhaft genommen, Presse und Justiz auf Linie gebracht und westliche Werte bewusst mit Füßen getreten." Maas reist an diesem Mittwoch und Donnerstag zu seinem Antrittsbesuch in die Türkei.

Lambsdorff führte aus: "Bundesaußenminister Maas muss deshalb mit einer klaren Botschaft nach Ankara reisen: Eine Wiederannäherung kann es nur geben, wenn die Türkei ihren Kurs ändert. Demokratie, Rechtsstaat und Menschenrechte müssen wieder gelten." Die "hausgemachte Währungskrise" könne kein Grund sein, Erdogan beizuspringen, warnte Lambsdorff. "Die Bundesregierung darf hier nicht einknicken." Zudem müsse der der Türkei deutlich gemacht werden, dass sie keine Chancen auf einen EU-Beitritt habe. Stattdessen müsse das Ziel ein Grundlagenvertrag sein.

Die Türkei ist seit 1999 offiziell Kandidat für einen Beitritt zur Europäischen Union. Die 2005 begonnenen Beitrittsgespräche liegen aber mittlerweile praktisch auf Eis./hrz/DP/zb