Lambsdorff: Wiedervereinigung Koreas noch weit entfernt

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Alexander Graf Lambsdorff sieht eine mögliche Wiedervereinigung von Süd- und Nordkorea noch in weiter Ferne. "Eine Lösung der koreanischen Frage im Sinne einer Wiedervereinigung, die ist Lichtjahre entfernt", sagte er am Montag dem Deutschlandfunk. Man stehe derzeit ganz am Anfang eines Dialogprozesses, so der ehemalige Vizepräsident des Europäischen Parlaments.

Am 27. April soll es in der Grenzstadt Panmunjeom zu einem Gipfeltreffen zwischen Südkoreas Präsidenten Moon Jae-in und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un kommen. Zuletzt hatte Kim angekündigt, weitere Raketenstarts und Atomtests auszusetzen. Trotzdem bleibt Lambsdorff skeptisch, da Nordkorea seiner Ansicht nach immer noch das "brutalste kommunistische Regime" mit "Konzentrationslagern" und mit "schwersten Menschenrechtsverletzungen" sei.

Foto: über dts Nachrichtenagentur