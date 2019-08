Lambsdorff: Johnson soll in Berlin konkrete Vorschläge machen

BERLIN (dpa-AFX) - Der FDP-Außenpolitiker Alexander Graf Lambsdorff hat den britischen Premierminister Boris Johnson vor dessen Besuch in Berlin aufgefordert, konkrete Alternativen zur Lösung des Irland-Problems beim Brexit vorzulegen.



"Die Schwäche der britischen Position war schon unter Theresa May immer, dass nicht klar wurde, was die Briten wollen", sagte der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Johnson hatte in einem Brief an EU-Ratspräsident Donald Tusk offiziell die Streichung der von der EU verlangten Garantieklausel für eine offene Grenze in Irland verlangt. Statt des sogenannten Backstops stellte er andere "Verpflichtungen" Großbritanniens in Aussicht. Was damit gemeint ist, ließ er offen.

Lambsdorff sagte, der EU gehe es nicht um den Backstop an sich, sondern darum, eine harte Grenze auf der irischen Insel zu vermeiden. Ein neues Aufflammen des Konflikts zwischen Protestanten und Katholiken müsse verhindert werden. "Wenn Boris Johnson eine alternative, praktikable Lösung hat, wird sich die EU dem nicht verschließen. Johnson hat immer wieder gesagt, dass es keine Grenzkontrollen geben darf. Diesen Worten muss er jetzt auch Taten folgen lassen."

Er hoffe nicht, dass Johnson einen ungeregelten Brexit wolle, sagte Lambsdorff weiter. "Auch der Premierminister muss sich der massiven Schäden eines No-Deal-Brexits für die britische Wirtschaft bewusst sein. Johnsons Initiative, mit der EU den Dialog zu suchen, ist deshalb überfällig, aber auch richtig."

Der Backstop sieht vor, dass Großbritannien so lange Teil einer Zollunion mit der EU bleiben soll, bis eine andere Lösung gefunden ist, die Kontrollen überflüssig macht. Für Nordirland sollen zudem teilweise Regeln des Europäischen Binnenmarkts gelten. Die Brexit-Hardliner in der Tory-Partei fürchten, dass Großbritannien durch den Backstop dauerhaft eng an die EU gebunden bleiben könnte. Eine eigenständige Handelspolitik wäre so unmöglich./sk/DP/zb