Lambsdorff: Gabriel soll Trumps EU-Botschafter Malloch verhindern

BRüSSEL/WASHINGTON (dts Nachrichtenagentur) - Im Europa-Parlament wächst der Widerstand gegen den mutmaßlichen Kandidaten von US-Präsident Donald Trump für den Posten des US-Botschafters bei der EU, Ted Malloch. Der Vizepräsident des Europa-Parlaments, Alexander Graf Lambsdorff (FDP), hat Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) gegenüber "Bild" (Montag) dazu aufgefordert, Malloch die Akkreditierung bei der EU zu verweigern. "Die EU kann einen solchen Mann nicht akzeptieren", sagte Lambsdorff.

"Gabriel muss sagen: Nein, jemanden, der die EU zerstören will und die Opfer der kommunistischen Gewaltherrschaft durch einen geschichtsvergessenen Vergleich beleidigt und verhöhnt, wollen wir nicht haben." Mit jemandem, der solche Äußerungen tätige, sei keine vertrauensvolle Zusammenarbeit möglich. "Wir können das verhindern und Gabriel hat eine klare Aufgabe", so der FDP-Politiker. Für die Akkreditierung eines EU-Botschafters müssen alle EU-Staaten zustimmen. Der EU-Außenpolitiker Elmar Brok (CDU) mahnte, mit den gleichen Maßstäben wie US-Präsident Trump zu messen. "Würde er einen EU-Botschafter akzeptieren, der den Zerfall der Vereinigten Staaten fordern würde und beleidigend gegenüber Mitglieder der amerikanischen Regierung ist? Ich glaube unter solchen Gesichtspunkten würde das in den USA nicht laufen", so Brok gegenüber "Bild". Man sollte mit den USA darüber reden, dass "bestimmte Dinge" nicht überzogen werden. Malloch hatte unter anderem den Niedergang der EU und den Zerfall des Euro vorhergesagt.

