Lambsdorff (FDP): May steht vor katastrophalem Ergebnis

Bonn (ots) - Der Vizepräsident des Europaparlaments, AlexanderGraf Lambsdorff, zeigt sich "ziemlich überrascht" vom Ergebnis derParlamentswahlen in Großbritannien. Man habe in Brüssel "damitgerechnet und auch darauf gehofft, dass Frau May eine starke Mehrheiterhält, damit da Ruhe einkehrt auf der Insel und man souveränverhandeln kann", sagte Lambsdorff im phoenix-Interview. Jetzt steheFrau May "mit Torte im Gesicht vor einem wirklich katastrophalenErgebnis". Für den Erfolg der sozialistischen Labour-Partei um JeremyCorbyn sei eine "Gesamtgemengelage" - u.a. der miserable Wahlkampfvon Theresa May und die starke Beteiligung der jungen Wähler -entscheidend gewesen, glaubt Lambsdorff. Zudem sei die authentischePersönlichkeit Corbyns in diesem Wahlkampf ausschlaggebend gewesen:"Aber er ist schon ein wirklich linksextremer Sozialist. Gegen denwirkt Sahra Wagenknecht geradezu gemäßigt."Lambsdorff hält einen harten Brexit für unausweichlich: "Ichglaube, dass manche sich da Illusionen machen auf der Insel. Einweicher Brexit hieße ja, dass wir in Europa quasi den europäischenBinnenmarkt zu Gunsten der Briten verändern. Das werden wir nichttun", so der FDP-Politiker.