Lambrecht: Extremisten bei Corona-Demos schrecken viele Menschen ab

BERLIN (dpa-AFX) - Die radikalen Ansichten einiger Corona-Demonstranten haben nach Ansicht von Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) viele Menschen von den Protesten abgeschreckt.



"Viele Menschen, die zu Recht auf ihre schwierige Lebenssituation hinweisen, weil ihre Kinder nicht zur Schule oder in den Kindergarten gehen können, überlegen sich mittlerweile schon sehr gut, ob sie bei diesen Demonstrationen mit dabei sein wollen, die von Verschwörungstheoretikern und teilweise von Extremisten organisiert werden", sagte Lambrecht am Montag im RTL /ntv-"Frühstart". Die Demonstrationen am vergangenen Wochenende seien von "anderer Qualität" gewesen.

Am Samstag waren in zahlreichen deutschen Städten Tausende Menschen gegen Beschränkungen in der Corona-Krise auf die Straße gegangen. Es gab auch Gegendemonstrationen.

Die Extremisten unter den Demonstranten nutzten Lambrecht zufolge das Demonstrationsrecht, "um Lügen und Verschwörungstheorien zu transportieren, um Unsicherheit zu schüren". Das müsse man genau beobachten und gegensteuern, sagte sie./rew/DP/nas