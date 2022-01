LambdaTest kündigt Integration mit Datadog an

San Francisco (ots/PRNewswire) -Diese Integration wird eine bessere Überwachung und Zusammenarbeit in den DevOps-Teams ermöglichenLambdaTest, eine führende Testausführungsplattform, kündigte eine Integration mit Datadog (http://www.datadog.com/), Inc. (NASDAQ: DDOG) an, der Überwachungs- und Sicherheitsplattform für Cloud-Anwendungen. Diese Integration ist jetzt im Datadog Marketplace verfügbar.Durch die Integration von LambdaTest und Datadog können die Benutzer nun ein Abonnement für LambdaTest über den Datadog Marketplace erwerben. Sobald das LambdaTest-Konto eingerichtet ist (oder bestehende Kunden von LambdaTest), können die Benutzer zur Integrationskachel gehen, um mit dem Senden von Daten an Datadog zu beginnen. Darüber hinaus können die Benutzer Fehler protokollieren, während sie Cross-Browser-Tests (https://www.lambdatest.com/) von Websites (und Webanwendungen) von der LambdaTest-Plattform zu Datadog übertragen. LambdaTest wird automatisch Details zu den Testläufen einschließen, zum Beispiel Testumgebung, Browserversion, Betriebssystem, Auflösung und Screenshots, und auch benutzerdefinierte Kommentare hinzufügen.„Seit unserer Gründung haben wir konsequent darauf hingearbeitet, dass die LambdaTest-Plattform ein Teil des integrierten Test-Ökosystems bleibt. Entwickler und Tester verwenden zahlreiche Tools für ihre Arbeit und es ist wichtig, dass diese Tools miteinander kommunizieren. Diese neue Integration, die nun Teil der über 120 Integrationen von LambdaTest ist, ermöglicht eine reibungslose Fehlerberichterstattung und Zusammenarbeit zwischen Test- und Entwicklungsteams. Wir werden auch in Zukunft unsere Integrationen weiter ausbauen, um unseren Endanwendern die Arbeit zu erleichtern", so Asad Khan, CEO von LambdaTest.„Wir freuen uns über die Partnerschaft mit LambdaTest und seines Angebots auf Datadog Marketplace", erklärt Michael Gerstenhaber, Senior Director of Product Management bei Datadog. „Das Angebot der LambdaTest-Integration ermöglicht den Anwendern ein nahtloses Incident-Management, so dass sie jeden auf LambdaTest gemeldeten Fehler einfach und ohne zusätzliche Schritte direkt an das Datadog Incident Dashboard senden können."LambdaTest bietet Automatisierungstests auf einem skalierbaren, sicheren und zuverlässigen Cloud-Grid. Die Benutzer können Builds kontinuierlich in der Cloud-Infrastruktur testen, um schnelles und umfassendes Feedback zu erhalten. Durch die parallele Testausführung können die Benutzer die Zeit zwischen Commit und Deployment um das 10-fache reduzieren und sogar unterwegs debuggen.Informationen zu LambdaTestLambdaTest ist eine führende Testausführungsplattform, die es den Benutzern ermöglicht, sowohl manuelle als auch automatisierte Tests von Web- und Mobilanwendungen in über 3000 verschiedenen Browsern, Browserversionen und Betriebssystemumgebungen durchzuführen. Mit einem robusten Produktportfolio können die Benutzer jetzt die Testausführung in großem Umfang beschleunigen und schnellere Release-Zyklen erreichen. Über 500 Unternehmen und mehr als 600.000 Benutzer in über 130 Ländern vertrauen auf LambdaTest.Weitere Informationen über LambdaTest finden Sie unter www.lambdatest.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn, Facebook oder Twitter. Sie können sich auch unsere Videos auf YouTube ansehen.Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1721228/Lambda_Test_Logo.jpgPressekontakt:Bilal Mahmood unter press@lambdatest.com oder +44 (0) 20 3640 7759 und +44 (0) 771 400 7257Original-Content von: LambdaTest, übermittelt durch news aktuell