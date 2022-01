LambdaTest führt HyperTest ein, die weltweit schnellste cloud-basierte Plattform zum Testen von Webanwendungen und Websites

San Francisco (ots/PRNewswire) -- HyperTest ist bis zu 70 % schneller als jede andere traditionelle TestausführungsplattformLambdaTest, eine führende Testausführungsplattform, hat HyperTest (https://www.lambdatest.com/hypertest) vorgestellt, eine intelligente Testplattform der nächsten Generation, die Unternehmen bei der Ausführung von End-to-End-Selenium-Tests mit der schnellstmöglichen Geschwindigkeit unterstützen soll.In einer Zeit, in der digitale Unternehmen Produkte und Funktionen in rasantem Tempo auf den Markt bringen und versuchen, ihre Konkurrenten auszustechen, ist das Testen des Codes vor der Freigabe an die Öffentlichkeit von größter Bedeutung. HyperTest, das Selenium-Tests unterstützt, ermöglicht es Unternehmen, durch eine intelligente Reduzierung der Testausführungszeit eine schnellstmögliche Markteinführung zu erreichen. Selenium ist ein Open-Source-Projekt, das die Automatisierung von Webbrowsern unterstützt. Hiermit können Entwickler und QA-Analysten in Unternehmen ihre Tests automatisieren und dadurch Zeit sparen, weil die einzelnen Funktionen nicht mehr manuell getestet werden müssen.Bestehende Automatisierungsplattformen sind aufgrund der vielen Netzwerk-Hops, die bei jedem Test auftreten, von Natur aus langsam. Beim traditionellen Ansatz werden die ausgelösten Testszenarien zunächst an den Selenium-Hub gesendet, wo wiederum für die Ausführung auf dem am besten geeigneten Selenium-Knoten geplant wird. Dies führt zu unnötigen Latenzzeiten, da zahlreiche Netzkomponenten an dem gesamten Prozess beteiligt sind. Außerdem führen mehrere Netzwerk-Hops mit getrennten Komponenten zu einer erhöhten Fehleranfälligkeit der Tests, ein Faktor, der die Markteinführung am meisten behindert.HyperTest vereint alle Komponenten in einer einzigen Ausführungsumgebung, die diese Netzwerk-Hops eliminiert und die Testausführungszeiten verkürzt. Dies ermöglicht es Unternehmen, Code zu testen und Probleme schneller zu beheben und so die Markteinführung zu beschleunigen.„Herkömmliche Lösungen kratzen kaum an der Oberfläche, wenn es um die Geschwindigkeit der Testausführung geht. Wir wollten die schnellste Testausführungsplattform entwickeln, weil Unternehmen die langsamen Testausführungsgeschwindigkeiten leid sind. Wenn moderne digitale Unternehmen erstklassige Funktionen und Produkte entwickeln, brauchen sie auch eine erstklassige Testausführungsplattform", erklärt Asad Khan, CEO von LambdaTest. „HyperTest läuft so schnell wie eine hauseigene Selenium-Installation und ist bis zu 70 % schneller als andere traditionelle Cloud-Testausführungsplattformen. Wir freuen uns darauf, HyperTest auszuprobieren und die Testausführung in einer noch nie dagewesenen Geschwindigkeit zu erleben. Außerdem bietet HyperTest eine Reihe intelligenter Funktionen, die eine einfache Testdurchführung gewährleisten."HyperTest bietet Echtzeit-Konsolenprotokolle für die Testausführung, intelligente Gruppierung von Tests zur Reduzierung der Gesamtentwicklungszeit, Artefaktverwaltung, automatische Berichterstellung und automatische Wiederholungsversuche bei Fehlern. HyperTest ist auch für Windows, Mac und Linux verfügbar.LambdaTest wurde 2017 gegründet und hat bisher fast 25 Millionen US-Dollar an Finanzmitteln von Investmentfirmen wie Sequoia Capital, Telstra Ventures, Entree Capital, Leo Capital Holdings, Blume Ventures und anderen erhalten.Informationen zu LambdaTestMit der Testausführungsplattform von LambdaTest (https://www.lambdatest.com/) können Benutzer sowohl manuelle als auch automatisierte Tests von Web- und Mobilanwendungen in über 3000 verschiedenen Browsern, Browser-Versionen und Betriebssystemumgebungen durchführen. Über 500 Unternehmen und mehr als 600.000 Benutzer in über 130 Ländern vertrauen auf LambdaTest, wenn es um die Testausführung geht.Bild: https://mma.prnewswire.com/media/1721226/Graph_1.jpgBild: https://mma.prnewswire.com/media/1721227/Intelligent_execution_cloud.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1721228/Lambda_Test_Logo.jpgPressekontakt:Bilal Mahmood unter press@lambdatest.com oder +44 (0) 20 3640 7759 und +44 (0) 771 400 7257.Original-Content von: LambdaTest, übermittelt durch news aktuell