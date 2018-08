Lamb Weston: So schnell kann es gehen

Für die Aktie Lamb Weston aus dem Segment "Verpackte Lebensmittel und Fleisch" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse New York am 21.08.2018 ein Kurs von 65,24 USD geführt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Lamb Weston einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Lamb Weston jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Lamb Weston auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine "Hold"-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Lamb Weston war eher schlecht, es ließ sich eine negative Änderung identifizieren. Dies entspricht einem "Sell"-Rating. Insofern geben wir der Aktie von Lamb Weston bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Sell".

2. Fundamental: Die Aktie von Lamb Weston gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 24,47 insgesamt 38 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Consumer Products", der 39,25 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Lamb Weston ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Lamb Weston-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 89,05, was eine "Sell"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 64,85, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Sell" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.