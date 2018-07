Lamar Advertising: Was DAS für die Zukunft bedeutet

In unserer neuen Analyse nehmen wir Lamar Advertising unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "". Die Lamar Advertising-Aktie notierte am 26.07.2018 mit 73,05 USD, die Heimatbörse des Unternehmens ist NASDAQ GS.

Unser Analystenteam hat Lamar Advertising auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Dividende: Bei einer Dividende von 5,02 % ist Lamar Advertising im Vergleich zum Branchendurchschnitt Real Estate (4,03 %) bezüglich der Ausschüttung nur leicht höher zu bewerten, da die Differenz 0,99 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Hold" ableiten.

2. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Lamar Advertising in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Buy" erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Buy".

3. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 23,24 liegt Lamar Advertising unter dem Branchendurchschnitt (79 Prozent). Die Branche "Real Estate" weist einen Wert von 112,36 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.