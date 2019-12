Lamar Advertising Co: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Für die Aktie Lamar Advertising Co stehen per 26.12.2019, 18:15 Uhr 88.47 USD zu Buche.

Wie Lamar Advertising Co derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Lamar Advertising Co wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 1 Buy, 1 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Lamar Advertising Co vor. Das Kursziel für die Aktie der Lamar Advertising Co liegt im Mittel wiederum bei 83,5 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 89 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von -6,18 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Sell". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Lamar Advertising Co insgesamt die Einschätzung "Hold".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("") liegt Lamar Advertising Co mit einer Rendite von 43,44 Prozent mehr als 38 Prozent darüber. Die ""-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 4,98 Prozent. Auch hier liegt Lamar Advertising Co mit 38,46 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Lamar Advertising Co ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Lamar Advertising Co-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 19,96, was eine "Buy"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 32,32, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Buy" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.