Lam Soon: Geht es jetzt um die Wurst?

In unserer neuen Analyse nehmen wir Lam Soon unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Verpackte Lebensmittel und Fleisch". Die Lam Soon-Aktie notierte am 27.07.2018 mit 13,3 HKD, die Heimatbörse des Unternehmens ist Hong Kong.

Unser Analystenteam hat Lam Soon auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Lam Soon liegt mit einem Wert von 10,69 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 69 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Consumer Products" von 34,79. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Buy".

2. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Lam Soon auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde neutral gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Lam Soon in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Hold". Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass Lam Soon hinsichtlich der Stimmung als "Hold" eingestuft werden muss.

3. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Lam Soon verläuft aktuell bei 12,82 HKD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Hold", insofern der Aktienkurs selbst bei 13,3 HKD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +3,74 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 14,48 HKD angenommen. Dies wiederum entspricht für die Lam Soon-Aktie der aktuellen Differenz von -8,15 Prozent und damit einem "Sell"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Hold".