Lam Research: Das gibt’s ja gar nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Lam Research":

Am 19.03.2020, 11:38 Uhr notiert die Aktie Lam Research an ihrem Heimatmarkt NASDAQ GS mit dem Kurs von 195.82 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Halbleiterausrüstung".

Unser Analystenteam hat Lam Research auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Lam Research derzeit ein "Sell". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 262,23 USD, womit der Kurs der Aktie (194,14 USD) um -25,97 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Sell". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 299,35 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -35,15 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Sell"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Sell".

2. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 2,15 Prozent liegt Lam Research 0,09 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2,07. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein neutrales Investment und erhält von der Redaktion eine "Hold"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Lam Research als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 10 Buy, 8 Hold, 1 Sell. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Lam Research aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Hold" (1 Buy, 2 Hold, 0 Sell). Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 306,47 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 57,86 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 194,14 USD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".