Lam Research: Schluss mit der Unsicherheit!

Für die Aktie Lam Research stehen per 16.09.2019, 09:18 Uhr 235.56 USD an der Heimatbörse NASDAQ GS zu Buche. Lam Research zählt zum Segment "Halbleiterausrüstung".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Lam Research erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 48,29 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche sind im Durchschnitt um 8,66 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +39,64 Prozent im Branchenvergleich für Lam Research bedeutet. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 14,97 Prozent im letzten Jahr. Lam Research lag 33,32 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 17,07 und liegt mit 60 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Halbleiter- und Halbleiterausrüstung) von 42,91. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Lam Research auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 9 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Lam Research-Aktie sind 5 Einstufungen "Buy", 4 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 1 Buy, 1 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Buy"-Titel. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 222 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (235,56 USD) ausgehend um -5,76 Prozent fallen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Sell". Zusammengefasst erhält Lam Research von den Analysten somit ein "Hold"-Rating.