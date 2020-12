Lam Research Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Weitere Suchergebnisse zu "Lam Research":

Lam Research erzielte im 1. Quartal einen Rekordumsatz von 3,17 Mrd $ und einen Gewinn von 823 Mio $. Es war auch das erste Quartal, in dem die Sparte Customer Support den Umsatz von 1 Mrd $ übertraf. Der September-Umsatz stieg gegenüber dem Juni-Quartal um rund 14%. Das lag hauptsächlich an den hohen Investitionen in Technologie, um langfristige Wachstumschancen zu nutzen.



