Lalique gewinnt Rechtsfall und erhält Entschädigung von 2,4 Mio EUR

Zürich (awp) - Die Luxusgütergruppe Lalique erzielt einen Etappenerfolg im Rechtsstreit gegen einen vormaligen Rechtsberater. Das Pariser Appellationsgericht kippt das Urteil der Vorinstanz und spricht Lalique Schadenersatz zu. Die Gruppe soll eine Entschädigung von 2,4 Millionen Euro erhalten.

Allerdings ist das am 11. September ergangene Urteil noch nicht rechtskräftig, wie Lalique am Donnerstag mitteilte. Es kann in einer zweimonatigen Frist an das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten