Lalique erhöht im Vorfeld des Wechsels an die SIX das Kapital

Zürich (awp) - Die Luxusgütergruppe Lalique plant weiterhin, am kommenden Montag, dem 25. Juni, von der Berner Börse an die SIX zu wechseln. Im Vorfeld dazu hat das Unternehmen eine Kapitalerhöhung durchgeführt, an welcher sich die bestehenden Aktionäre beteiligen konnten. Vom Bezugsrecht haben sie rege Gebrauch gemacht. Allen voran Mehrheitsaktionär und Verwaltungsratspräsident Silvio Denz, der wie geplant sein Aktionärsdarlehen in Aktien ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten