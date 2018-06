Lalique bestätigt Börsengang an SIX Swiss Exchange noch im Juni

Zürich (awp) - Der Luxusgüterkonzern Lalique Group will noch im Juni seine Titel an der SIX Swiss Exchange kotieren lassen. CEO Roger von der Weid bestätigte damit am Donnerstag an einer Medienkonferenz frühere Angaben zum geplanten Wechsel von der Berner Börse an die SIX. Wann konkret der erste Handelstag geplant ist, soll am Freitag im Anschluss an die Generalversammlung bekanntgegeben werden.

