Lalique bekräftigt Wechselabsicht an SIX Swiss Exchange

Zürich (awp) - Die Luxusgüterkonzern Lalique Group strebt unverändert eine Kotierung ihrer Titel an der SIX Swiss Exchange an. Dies geht am Donnerstag aus einer Mitteilung zu den Traktanden für die ordentliche Generalversammlung 8. Juni hervor.

Das bislang an der Berner Börse BX kotierte Unternehmen will mit dem Wechsel an die SIX im Juni sein Profil am Kapitalmarkt schärfen und die Investorenbasis ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten