Lalique: Reicht das?

Am 02.04.2020, 13:47 Uhr notiert die Aktie Lalique an ihrem Heimatmarkt SIX Swiss Ex mit dem Kurs von 25.47 CHF. Das Unternehmen gehört zum Segment "Persönliche Produkte".

Nach einem bewährten Schema haben wir Lalique auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Lalique beträgt bezogen auf das Kursniveau 1,95 Prozent und liegt mit 0,86 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (1,08) für diese Aktie. Lalique bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Lalique-Aktie hat einen Wert von 47,83. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (66,08). Lalique ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 66,08). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Hold"-Bewertung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Hold"-Rating für Lalique.

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Lalique-Aktie ein Durchschnitt von 38,39 CHF für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 25.4667 CHF (-33,66 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (33,22 CHF) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-23,34 Prozent Abweichung). Die Lalique-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Sell"-Rating bedacht. Lalique erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Sell"-Bewertung.