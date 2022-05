Lalique-Gruppe-Aktie: Wechsel in der Leitung!

Produktionsleiter verlässt die Lalique Group Die Lalique Group SA (SIX: LLQ), die in der Kreation, Entwicklung, Vermarktung und dem weltweiten Vertrieb von Luxusgütern tätig ist, gab heute bekannt, dass Denis Mandry, der seit 2008 Produktionsleiter der Lalique-Kristallfabrik in Wingen-sur-Moder ist, das Unternehmen verlassen wird, um sich neuen Interessen zu widmen. Ab dem 16. Mai 2022 wird Alexis Rubinstein, CFO der… Hier weiterlesen