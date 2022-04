Lalique-Aktie: Starke Zahlen!

Lalique Group gibt die Jahresergebnisse 2021 bekannt Zürich, 21. April 2022 - Die Lalique Group SA (SIX: LLQ), die in der Kreation, der Entwicklung, der Vermarktung und dem weltweiten Vertrieb von Luxusgütern tätig ist, erwirtschaftete im Jahr 2021 eine Betriebsleistung von 142,0 Mio. EUR, was einer Steigerung von 28% gegenüber 2020 entspricht und praktisch auf dem Niveau vor der Pandemie… Hier weiterlesen