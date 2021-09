Lakeland Industries-Aktie: Heute ein tiefer Fall?

Die Aktien von Lakeland Industries (NASDAQ:LAKE) werden niedriger gehandelt, nachdem das Unternehmen einen schlechter als erwarteten Umsatz für das zweite Quartal gemeldet hat.

Der Umsatz von $27,50 Millionen lag unter der Konsensschätzung von $33,28 Millionen. Das Unternehmen gab an, dass die Umsätze durch größer als erwartete Frachtprobleme negativ beeinflusst wurden, die zu einem Überbestand in den Vertriebskanälen in unserem größten globalen Markt



