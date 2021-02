Lakeland Financial Aktie: Warum sind Insidertransaktionen wichtig?

Aus einem Formular 4, das am Freitag, den 19. Februar bei der SEC eingereicht wurde, geht hervor, dass Senior Vice President Leniski Stephanie R 250 Aktien von Lakeland Financial Inc (NASDAQ:LKFN) zu einem Durchschnittspreis von 64,08 $ verkauft hat. Durch die Transaktion erhöhte sich der Anteil der Führungskraft an Lakeland Financial Inc. auf 2 Aktien. Lakeland Financial wurde 2% höher als ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung