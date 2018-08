"Laim und der letzte Schuldige": ZDF setzt Reihe mit Max Simonischek fort (FOTO)

Mainz (ots) -Ein neuer Fall für Kommissar Lukas Laim: Seit 4. August 2018entsteht in München und Umgebung unter dem Arbeitstitel "Laim und derletzte Schuldige" der dritte Krimi mit Max Simonischek in derHauptrolle. Erneut führt Michael Schneider Regie, das Drehbuch stammtvon Christoph Darnstädt. In weiteren Rollen stehen Gerhard Wittmann,Sophie von Kessel, Roeland Wiesnekker, Georgia Stahl, Felix Hellmannund andere vor der Kamera.Ein Star-Tenor gastiert an der Münchner Staatsoper und bekommtnach seinem umjubelten Auftritt überraschenden Besuch vom LKA. Dieleitende Ermittlerin Sandra Rutkowski (Sophie von Kessel) hat einenTipp erhalten und findet in der Künstlergarderobe einen halbnackten12-Jährigen, der kein Wort Deutsch spricht. Der Sänger wird vorläufigfestgenommen. Doch als ihn die Beamten zum Wagen bringen wollen,fallen Schüsse. Der Tenor ist sofort tot.Am Tatort werden Kommissar Lukas Laim und Anton Simhandl (GerhardWittmann) von ihrer LKA-Kollegin ins Bild gesetzt: Für sie ist klar,dass der Tote von der Person zum Schweigen gebracht wurde, die ihmden Jungen zugeführt hatte. Davon zeigt sich Laim wenig beeindruckt.Seine Recherchen ergeben, dass der rumänische Junge vor Tagen auseiner Aufnahmeeinrichtung für unbegleitete Flüchtlingskinderverschwunden ist. Aussagen des Kindes führen die Kollegen zu einemWachschutzunternehmer mit Kontakten ins Rotlichtmilieu - und zu einerzweiten Leiche."Laim und der letzte Schuldige" ist eine ZDF-Auftragsproduktionder Network Movie GmbH & Co. KG, Köln (Produzenten: Bettina Wente undWolfgang Cimera). Die Redaktion im ZDF hat Daniel Blum.Voraussichtlich dauern die Dreharbeiten bis 6. September 2018, einSendetermin steht noch nicht fest.http://twitter.com/ZDFpresseAnsprechpartnerin: Lisa Miller, Telefon: 089 - 9955-1962;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, https://presseportal.zdf.de/presse/laimPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell