Hamburg (ots) -In der aktuellen GALA (Heft 32/2019, ab morgen im Handel) gebenJürgen Klinsmann, 54, Ex-Fußballstar und von 2004 bis 2006Bundestrainer, und seine Tochter Laila ihr erstes gemeinsamesInterview. Die 17-Jährige hat gerade als Springreiterin bei den"German Friendships" in Herford den zweiten Platz belegt.Die Erfahrung ihres Vaters als Profisportler helfe ihr dabei:"Wenn ich nervös werde vor einem Wettkampf, erinnere ich mich daran,wie mein Vater - egal ob als Trainer oder Spieler - seine Nervositätnie gezeigt hat oder auch einfach ganz ruhig war. DiesesFokussiert-Sein bewundere ich an ihm."Klinsmann kann ihr mit Reittipps übrigens nicht dienen: "Früherbin ich ein bisschen zum Spaß mit Freunden geritten, aber das ist 30Jahre her." Er beschränkt sich auf die Pflege der Tiere: "Ich geheauch mal im Stall vorbei und bringe unseren Pferden Äpfel."