Baden-Baden (ots) -"Laible und Frisch" kommen auf die große Leinwand. Am 30. Maibegannen in Bad Urach die Dreharbeiten zum Kinofilm um die beidenBäcker, die sich in der gleichnamigen Serie im SWR Fernsehen in dieHerzen der Fans gespielt haben und inzwischen auch auf der Bühne undim Hörspiel reüssierten. Für "Laible und Frisch - Do goht dr Doig"ließ sich Drehbuchautor Sebastian Feld gemeinsam mit FilmproduzentFrieder Scheiffele sowie Regisseur Michael Rösel eine brandneueturbulente Geschichte einfallen. Produziert wird die Komödie vonSchwabenlandfilm in Koproduktion mit dem SWR, mit Unterstützung derMFG Baden-Württemberg Filmförderung und des DFFF.Komödiantischer Kampf um Selbstständigkeit Gerade von einemKuraufenthalt in seinen Heimatort Schafferdingen zurückgekehrterfährt Kleinbäcker Walter Laible von seiner Frau Marga und SohnFlorian, dass sie aufgrund drückender Schulden Bäckerei und Heimverkaufen mussten - und zwar an Walters größten Konkurrenten, denIndustriebäcker Manfred Frisch. Der ist maßgeblich schuld an Waltersangeschlagenem Seelenleben und dem noch angeschlagenerenFinanzzustand der Familie Laible. Jetzt natürlich wähnt Manfred sichals endgültigen Sieger im andauernden Bäckerstreit. Versüßt wird ihmder Triumph durch seinen eben erschienenen Sachbuch-Bestseller "Dageht der Teig". Zudem hat er seinen Einfluss im Dorf und dessenpolitischen und sozialen Strukturen geschickt ausgebaut und einperfides Netz von Abhängigkeiten geschaffen. Doch auf den Höhenflugfolgt jäh der Absturz: Vater Heinrich Frisch teilt seinem ungeliebtenSohn mit, dass er die Frisch AG an Kassandra von Ohndorf verkaufenwird - und die hat mit Manfred noch eine alte Rechnung offen. Inseiner dunkelsten Stunde erhält Manfred jedoch eine interessanteInformation, die ihn wieder zurück ins Spiel bringen könnte. Erersinnt einen gewieften Plan, um das Familienunternehmenzurückzugewinnen.Eingespieltes TeamSimon Licht und Winfried Wagner, die bereits in der Serie alsManfred Frisch und Walter Laible höchst erfolgreich waren, spielenauch im Kinofilm die beiden antagonistischen Bäcker. In weiterenRollen stehen u. a. Ulrike Barthruff, Peter Jochen Kemmer, MonikaHirschle, Sabine Lorenz, Brigitte Zeh, Matthias Dietrich, Elert Bodeund Wilfried Hochholdinger vor der Kamera von Notker Mahr. AuchTrudel Wulle und Walter Schultheiß sind wieder mit von der Partie.Die Redaktion liegt bei Thomas Martin und Kerstin Freels. DerKinostart von "Laible und Frisch - Do goht dr Doig" ist für Winter2017 im Verleih von Kinostar Filmverleih geplant.Drehstartfotos über ARD-Foto.dePressekontakt: Annette Gilcher, Tel. 07221 929 2 40 16,annette.gilcher@SWR.deOriginal-Content von: SWR - S?dwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell