Lagern, nicht Wohnen / Mieter muss sich an Vertragsbestimmungen halten (FOTO)

Berlin (ots) -Die Bestimmungen im Mietvertrag waren eindeutig. "Die Wohnung wirdausschließlich zu Lager- und Abstellzwecken (...) überlassen", hießes. Es handelte sich um stark renovierungsbedürftige Räume, für dieder Mieter monatlich nur eine Grundmiete in Höhe von 85 Euro bezahlenmusste. Es war ihm zwar noch erlaubt, sich dort zu waschen und imWinter auch zu übernachten. Allerdings entwickelte sich eindauerhaftes Wohnen in dem Objekt daraus, was der Eigentümerbeanstandete, abmahnte und später als Grund für eine fristloseKündigung anführte. Nach Information des Infodienstes Recht undSteuern der LBS war der Vermieter schließlich mit seinerRäumungsklage vor Gericht erfolgreich. An ein ständiges Bewohnen derRäume sei zu keiner Zeit gedacht gewesen, es handle sich um einenklaren Vertragsverstoß.(Amtsgericht Bielefeld, Aktenzeichen 407 C 111/16)