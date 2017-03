Mainz (ots) -Ein aktueller Lagebericht des Auswärtige Amtes (AA) berichtetdetailreich von staatlicher Repression in der Türkei. In dem internenBericht vom 19. Februar 2017, der dem ZDF-Magazin "Frontal 21"vorliegt, heißt es: "Die meisten politisch Oppositionellen könnensich nicht frei und unbehelligt am politischen Prozess beteiligen. Esgebe deutliche Anhaltspunkte "für eine systematische Verfolgungvermeintlicher Anhänger der Gülen-Bewegung, ohne dass es Kriteriendafür gebe, was einen Anhänger kennzeichnet", schreiben die Beamten.Mit Hilfe des AA-Berichts entscheidet das Bundesamt für Migrationüber Asylbegehren türkischer Staatsbürger in Deutschland. Bisherdauern Verfahren aus der Türkei mehr als 16 Monate. LautBundesinnenministerium wurden im vergangen Jahr acht Prozent derAnträge positiv entschieden.Wen der Vorwurf treffe, Anhänger der Gülen-Bewegung oder derverbotenen kurdischen Terrororganisation PKK zu sein, muss nach demBericht des Auswärtige Amtes damit rechnen, ohne faires Verfahren imGefängnis zu landen. "Zusammenfassend muss festgehalten werden, dass(...) bei Verfahren mit politischen Tatvorwürfen bzw.Terrorismusbezug unabhängige Verfahren kaum (...) gewährleistetsind." Die von der Erdogan-Regierung verhängten Notstandsdekretehätten dazu geführt, "dass die Unabhängigkeit der Justizeingeschränkt wurde".Im Bericht werden "Fälle von massiver Gewalt derSicherheitskräfte" thematisiert. Vor allem bei Demonstrationen kommendie "nicht selten" vor, schreibt das AA. Vor allemregierungskritische Journalisten müssten mit "(Mord-)Drohungen undtätlichen Angriffen" rechnen. Mehr als 100 Journalisten sitzen lautdiesem Bericht in Haft. Die Beamten schreiben, die türkischeVerfassung garantiere Meinungs- und Pressefreiheit, "in der Praxissind diese Rechte aber zunehmend ausgehebelt". Zusammenfassend heißtes: "Die Regierung hat seit dem Putschversuch eine fast allesbeherrschende nationalistische Atmosphäre geschaffen, diegleichermaßen auf Furcht, Euphorie, Propaganda und nationaler Einheitsetzt."http://frontal21.zdf.dehttp://twitter.com/frontal21http://facebook.com/frontal21Rückfragen bitte an die ZDF-Redaktion "Frontal 21", ChristianRohde, Telefon: 030 - 2099-1251Pressekontakt:$dataSet.getValue("titel")$dataSet.getValue("telefon1")$dataSet.getValue("telefon2")$dataSet.getValue("titel_ard")$dataSet.getValue("tel_ard1")$dataSet.getValue("tel_ard2")Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell