Lagarde begrüßt Fristverlängerung für Brexit

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Chefin des Internationale Währungsfonds (IWF), Christine Lagarde, hat die Verlängerung der Frist für einen EU-Austritt Großbritanniens bis Ende Oktober begrüßt.



"Sie beseitigt das Risiko eines No-Deal-Brexits am 12. April", sagte Lagarde. Dies wäre ein "furchtbarer Ausgang" gewesen.

Die Entscheidung in Brüssel gebe den Parteien in Großbritannien mehr Zeit für Diskussionen, sagte Lagarde am Donnerstag zum Auftakt der Frühjahrstagung von IWF und Weltbank in Washington. Die Akteure in der Wirtschaft hätten jetzt mehr Zeit, sich auf alle denkbaren Szenarien vorzubereiten. Das gelte auch für die Arbeitnehmer in Großbritannien. Allerdings verlängere die Brexit-Verschiebung auch die Phase der Unsicherheit, fügte Lagarde hinzu./dm/DP/fba