Lafarge droht Klage wegen Terrorfinanzierung in Syrien

Paris (awp) - Dem Zementhersteller Lafarge droht in der Syrienaffäre eine heftige Klage der französischen Justiz. Nach den zwei Jahren dauernden Ermittlungen erwägen die Richter eine Klage wegen "Mittäterschaft an Verbrechen gegen die Menschlichkeit", "Finanzierung eines terroristischen Unternehmens" und "vorsätzliche Gefährdung des Lebens von Arbeitnehmern", wie die Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag aus gut informierten Kreisen erfahren hat.

Der französische Konzern, der 2015 ...

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten