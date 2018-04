LafargeHolcim wechselt Pressebericht zufolge den Länderchef Schweiz aus

Zürich (awp) - Der Zementkonzern LafargeHolcim hat einen neuen Schweiz-Chef. Wie die Zeitung "Schweiz am Wochenende" (Ausgabe, 08.04.) berichtet hat der bisherige Länderchef, Gerd Aufdenblatten, den Konzern "still und leise" verlassen. Sein Abgang sei bislang nicht kommuniziert worden. Seit Februar bezeichne er sich auf seiner Social-Media-Seite als "unabhängiger Berater", so das Blatt weiter.

Der neue Schweiz-Chef heisst Nick Traber

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten