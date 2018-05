LafargeHolcim mit tieferem Betriebsergebnis im ersten Quartal – Umsatz gehalten

Weitere Suchergebnisse zu "LafargeHolcim":

Jona (awp) - Der Baustoffkonzern LafargeHolcim hat im ersten Quartal unter dem schlechten Wetter in Nordamerika und Europa gelitten. Schwierige Bedingungen in einigen Märkten Asiens und Afrikas haben zusätzlich belastet und das Betriebsergebnis war im Vergleich zum Vorjahr rückläufig. Trotz geringerer Verkaufsvolumen konnte der Umsatz jedoch insgesamt stabil gehalten werden und auf vergleichbarer Basis wurde sogar Wachstum verbucht. An den Jahreszielen ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten