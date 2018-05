LafargeHolcim soll Verfahren wegen Terrorfinanzierung drohen

Weitere Suchergebnisse zu "LafargeHolcim":

Zürich (awp) - Der Zementkonzern LafargeHolcim soll nach der Klage zweier Nichtregierungsorganisationen mit einer Anklage wegen Terrorfinanzierung in Frankreich rechnen. Hintergrund sind Schutz- und Lösegeldzahlungen an terroristische Gruppierungen in Syrien in den Jahren 2013 und 2014.

Am Montag reichten die Nichtregierungsorganisationen Sherpa und European Center for Constitutional and Human Rights deswegen Klage gegen die Pariser Tochtergesellschaft Lafarge S.A. ein, wie die "Sonntagszeitung"

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten