LafargeHolcim plant offenbar Umbau an den Konzernzentralen

Weitere Suchergebnisse zu "LafargeHolcim":

Zürich/Paris (awp) - Der Zementkonzern LafargeHolcim plant offenbar einen Umbau an den Konzernzentralen in Zürich und Paris. Dies könnte Hunderte von Stellen kosten, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstagnachmittag unter Berufung auf zwei informierte Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sein sollen.

"Wir geben keinen Kommentar zu Gerüchten ab", sagte ein LafargeHolcim-Sprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP. In Paris war niemand für ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten