LafargeHolcim macht wieder Gewinn und profitiert von höheren Zementpreisen

Weitere Suchergebnisse zu "HeidelbergCement":

JONA (dpa-AFX) - Der Schweizer Zementriese LafargeHolcim hat die Zeit der Milliardenverluste abgehakt und schreibt wieder schwarze Zahlen.



Unter dem Strich stand für das Jahr 2016 ein Gewinn von 1,8 Milliarden Franken, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Im Vorjahr war noch ein Fehlbetrag von 1,5 Milliarden Franken angefallen. Die Aktionäre sollen eine Dividende von 2 Franken je Aktie nach 1,50 Franken erhalten. Zudem will der Konzern bis zu 1 Milliarde Franken in den Rückkauf eigener Aktien stecken.

Kostensenkungen und höhere Zementpreise halfen LafargeHolcim auf die Sprünge. Zudem konnte der Konzern höhere Synergien erzielen als eigentlich geplant. Durch den Zusammenschluss von Lafarge und Holcim vor zwei Jahren war der größte Zementhersteller der Welt entstanden.

Das Jahr 2016 konnte der HeidelbergCement-Konkurrent besser abschließen als von Analysten erwartet. Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen und ohne den Einfluss von Fusions- und Umbaukosten verdiente LafargeHolcim 5,75 Milliarden Schweizer Franken. Dies war 1,3 Prozent mehr war als im Vorjahr. Auf vergleichbarer Basis betrug der Zuwachs 8,7 Prozent.

Im laufenden Jahr will LafrageHolcim diese Kennziffer zweistellig steigern. Die Hoffnungen ruhen vor allem auf einer regen Nachfrage aus den USA, Indien, Nigeria und einigen europäischen Ländern. LafargeHolcim will zudem weiter die Kosten senken.

Der Umsatz legte 2016 um 14 Prozent auf knapp 27 Milliarden Franken zu. Allerdings verkaufte LafargeHolcim weniger Zement: Der Absatz verringerte sich um 8,8 Prozent auf 256 Millionen Tonnen. Im vierten Quartal betrug das Minus sogar fast 16 Prozent, was zum einen an den Turbulenzen um die Bargeldreform in Indien, als auch am schwierigen Umfeld in Indonesien lag. Zudem war das Vorjahresquartal wegen günstiger Witterungsverhältnisse in den USA besonders stark./she/stk/das