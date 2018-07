LafargeHolcim gewinnt Grossauftrag über 500 Millionen Pfund in GB

Weitere Suchergebnisse zu "LafargeHolcim":

Zürich (awp) - Der Zementkonzern LafargeHolcim hat einen Grossauftrag über 500 Millionen Pfund in Grossbritannien gewonnen. Das Schweizer Unternehmen liefert für vier Jahre Fahrbahnbeläge an Highways England.

Highways England ist für den Betrieb, die Instandhaltung und die Verbesserung von Strassen in England zuständig. Damit habe LafargeHolcim nun fünf der sechs grossen regionalen Abschnitte erhalten, teilte der Zementkonzern am Donnerstag in einem Communiqué ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten