LafargeHolcim ernennt Feliciano González Muñoz zum Personalchef

Zürich (awp) - Der Zementkonzern LafargeHolcim hat einen neuen Personalchef. Per 1. Mai 2018 übernimmt Feliciano González Muñoz das Amt. In dieser Funktion wird er direkt an Firmenchef Jan Jenisch berichten, wie LafargeHolcim am Freitag mitteilt.

González folgt auf Caroline Luscombe, die "Möglichkeiten ausserhalb des Unternehmens nachgehen wird", wie es heisst. Ausserdem wird der neue Personalchef von LafargeHolcim im Gegensatz zu seinen ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten