LafargeHolcim bestätigt Austausch des Schweiz-Chefs

Zürich (awp) - Der Zementkonzern LafargeHolcim bestätigt die Ernennung von Niklaus Traber zum neuen CEO für Holcim in der Schweiz und Italien. Am vergangenen Wochenende hatte bereits die Zeitung "Schweiz am Wochenende" (Ausgabe, 08.04.) die Personalie publik gemacht. Der bisherige Länderchef Gerd Aufdenblatten habe den Konzern "still und leise" verlassen, hatte es in dem Bericht geheissen.

In einer nun veröffentlichten Pressemitteilung äussert

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten