LafargeHolcim: So schnell kann es gehen

An der Heimatbörse SIX Swiss Ex notiert LafargeHolcim per 29.10.2019, 21:12 Uhr bei 51.12 CHF. LafargeHolcim zählt zum Segment "Baumaterialien".

Unsere Analysten haben LafargeHolcim nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von LafargeHolcim liegt bei einem Wert von 13,64. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Baumaterialien" (KGV von 25,53) unter dem Durschschnitt (ca. 47 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist LafargeHolcim damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

2. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der LafargeHolcim ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die LafargeHolcim-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 25,36, was eine "Buy"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 47,03, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Buy" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

3. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die LafargeHolcim 5 mal die Einschätzung buy, 6 mal die Einschätzung Hold sowie 0 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Hold". Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu LafargeHolcim vor. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 50,18 CHF. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von 12,07 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 56,24 CHF. Diese Entwicklung betrachten wir als "Buy"-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Buy".