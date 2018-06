LafargeHolcim-Aktien fallen zurück – Händler sprechen von Umschichtung

Weitere Suchergebnisse zu "LafargeHolcim":

Zürich (awp) - Die Papiere von LafargeHolcim sind am Mittwoch sukzessiv zurückgekommen. Nach einem überwiegend unauffälligen Verlauf gehören die Papiere am Mittag zu den grössten Verlieren unter den Blue Chips. Händler sprechen von Umschichtungen in den Rivalen HeidelbergCement, der am Vortag erklärt hatte, bis 2020 den Fokus auf höhere Erträge für Aktionäre, den Abbau von Schulden und den Verkauf von Randbereichen ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten