LafargeHolcim Aktie: Das war nicht abzusehen!

Am 26.02.2022, 01:14 Uhr notiert die Aktie Holcim an ihrem Heimatmarkt SIX Swiss Ex mit dem Kurs von 45.65 CHF. Das Unternehmen gehört zum Segment "Baumaterialien".

Die Aussichten für Holcim haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Holcim-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 49,87 CHF mit dem aktuellen Kurs (45,65 CHF), ergibt sich eine Abweichung von -8,46 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Auch für diesen Wert (49,07 CHF) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-6,97 Prozent), somit erhält die Holcim-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 14,47 und liegt mit 53 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Baumaterialien) von 30,64. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Holcim auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 53,14 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Holcim damit 39,67 Prozent über dem Durchschnitt (13,47 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Baumaterialien" beträgt 13,47 Prozent. Holcim liegt aktuell 39,67 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

