LafargeHolcim Aktie: Gewinn mehr als verdreifach

Weitere Suchergebnisse zu "LafargeHolcim":

LH hat im 1. Halbjahr 1,6% weniger umgesetzt, den Gewinn aber mehr als verdreifacht. Zudem konnte der Konzern die Nettofinanzschulden um 30% auf 11,3 Mrd SFr senken. Der Konzern hat sich von Tochtergesellschaften in Südostasien getrennt, sich aber auch durch kleinere Akquisitionen in attraktiven Märkten in den Bereichen Transportbeton und Betonfertigteile gestärkt. Auf vergleichbarer Basis, ohne Zu- und Verkäufe sowie Währungseinflüsse, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung