LafargeHolcim: Was tun?

An der Börse SIX Swiss Ex notiert die Aktie LafargeHolcim am 07.05.2019, 23:29 Uhr, mit dem Kurs von 50,75 EUR. Die Aktie der LafargeHolcim wird dem Segment "Baumaterialien" zugeordnet.

Unser Analystenteam hat LafargeHolcim auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. LafargeHolcim liegt mit einem Wert von 20,99 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 55 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Baumaterialien" von 46,8. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Buy".

2. Analysteneinschätzung: LafargeHolcim erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 16 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 6 "Buy"-, 5 "Hold"- und 5 "Sell"-Meinungen zusammen. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 4 Analysten den Titel als Buy ein, 1 als Hold und 1 als Sell. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (52,77 EUR für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 1,74 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 51,8685 EUR), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Hold"-Empfehlung dar. LafargeHolcim erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt LafargeHolcim mit einer Rendite von -2,05 Prozent mehr als 2 Prozent darunter. Die "Baumaterialien"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 0,34 Prozent. Auch hier liegt LafargeHolcim mit 2,39 Prozent darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Hold"-Rating in dieser Kategorie.