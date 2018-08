Unterföhring (ots) - Das Dreamteam der Nacht ist zurück! JochenBendel und Melissa Khalaj laden in "Promi Big Brother - Die LateNight Show" ab Freitag, 17. August, auf sixx jede Nacht live zurbissigen Show-Verlängerung ein. Direkt im Anschluss an die SAT.1-Showlachen, lästern und leiden Jochen und Melissa als eingespieltes Teammit und über die Bewohner im "Promi Big Brother"-Haus. Dasscharfzüngige Duo begrüßt Gäste und die Exit-Bewohner zum erstenInterview nach dem Auszug. "Promi Big Brother - Die Late Night Show"ist das gemeinsame Läster-Lagerfeuer, bei dem sich die sixx-Zuschauerüber Social Media jederzeit aktiv beteiligen können. Außerdemexklusiv auf sixx: Live-Schalten direkt ins "Promi Big Brother"-Haus.Jochen Bendel: "Wir sind die Show nach der Show und wir haben sieerfunden. Das Original ist zurück! Immer direkt im Anschluss an dieSAT.1-Show schalten wir weiter live ins Haus oder rösten dieAngehörigen der Promis mit Fragen der Fans."Melissa Khalaj: "Endlich geht 'Promi Big Brother' wieder los undbei den bisher bekannten Bewohnern kann man sich auf Einiges gefasstmachen. Wenn eine Schönheits-OP-Fanatikerin wie Sophia Vegas aufunseren Schweizer Hellseher Mike Shiva trifft, krachen zwei Weltenaufeinander, die unterschiedlicher nicht sein können. Und fürschlüpfrige Geständnisse und höherschlagende Herzen sorgt sicherjemand wie Johannes Haller. Jochen und ich laden die Zuschauer wiederin unser gemütliches Läster-Wohnzimmer ein."Produziert wird "Promi Big Brother - Die Late Night Show" vonEndemol Shine Germany im Auftrag von sixx."Promi Big Brother - Die Late Night Show", ab 17. August 2018,täglich, 23:45 Uhr und freitags, 23:15 Uhr, live auf sixxBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentKevin KörberTel. +49 [89] 9507-1187Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.comBildredaktionTabea WernerTel. +49 [89] 9507-1167Tabea.Werner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: sixx, übermittelt durch news aktuell