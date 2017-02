Unterföhring (ots) -23. Februar 2017. 14 Nominierungen für die OSCARS® 2017, darunterin den Königs-Kategorien "Bester Film" und "BesterHauptdarsteller/-in" - "La La Land" gilt in diesem Jahr alsTop-Favorit. Der Blockbuster könnte somit den erfolgreichsten Filmaller Zeiten vom ACADEMY AWARD®-Thron stoßen: "Titanic" ging bei denOSCARS® 1998 ebenfalls mit 14 Nominierungen ins Rennen und holte inelf Kategorien den Sieg. Wie die Chancen stehen? Bei den GOLDENGLOBES® zog "La La Land" bereits mit sieben Trophäen am Schiffs-Epos(vier GLOBES®) vorbei. ProSieben zeigt die OSCARS® 2017 am Sonntag,26. Februar 2017, ab 23:20 Uhr live aus L.A.. Moderator Steven Gätjenhält seine Daumen jedenfalls gedrückt: "'La La Land' bestätigt mit 14Nominierungen seine absolute Favoritenrolle. Ein Film, der das Kinoso zelebriert und so liebt, hat es nicht anders verdient. Dass mit'Toni Erdmann' in der Kategorie 'Bester fremdsprachiger Film'außerdem eine Tragikomödie aus Deutschland die Chance auf einenOSCAR® hat, finde ich grandios." Während er ab 00:30 Uhr fürProSieben live mit den Schauspielern am roten Teppich spricht, stehenViviane Geppert und Michael Michalsky für den Fashion- undStyle-Check hoch über den Köpfen der Hollywood-Ikonen. DesignerMichalsky ist gespannt: "Aus dem vergangenen Jahr sind mir dasextravagante Hosenkleid von Lady Gaga und die atemberaubende roteDior-Robe von Charlize Theron noch besonders gut in Erinnerunggeblieben. In diesem Jahr bin ich schon besonders gespannt auf dieOutfits von Michelle Williams und Meryl Streep, und natürlich darauf,was Ryan Gosling tragen wird." Viviane Geppert hat ebenfalls klareFavoriten für den Sonntag: "Ich würde mich riesig freuen, wenn EmmaStone den OSCAR® gewinnt! Grade weil sie für das coole, unprätentiöseHollywood steht. Bei den Männern drücke ich besonders Casey Affleckdie Daumen! Für seine Rolle in 'Manchester by the Sea' ist er zumersten Mal als Hauptdarsteller für den OSCAR® nominiert - und hatdamit die Chance, endgültig aus dem Schatten seines älteren BrudersBen zu treten!" Auf www.prosieben.de/oscar und in der ProSieben-Appgibt es den Live-Stream zur Verleihung, exklusive Videos und alleInfos zu Nominierten und Gewinnern. Die OSCARS® 2017 auf ProSieben imÜberblick: Montag bis Freitag, 20. bis 24. Februar 2017 17:00 Uhr:"taff" meldet sich täglich mit Neuigkeiten aus Hollywood Donnerstag,23. Februar 2017 23:30 Uhr: "red." aus L.A. mit Viviane GeppertSamstag, 25. Februar 2017: 20:15 Uhr: "Big Blockbuster: Die bestenHollywood-Filme" mit Annemarie Carpendale und Viviane GeppertSonntag, 26. Februar 2017 20:15 Uhr: "Gone Girl - Das perfekteOpfer" (Free-TV-Premiere) 23:20 Uhr: "red. Der OSCAR®-Countdown" (mitViviane Geppert, Steven Gätjen und Michael Michalsky) Ab 00:30 Uhr:"OSCAR® 2017 - red.-Carpet live" (mit Viviane Geppert, Steven Gätjenund Michael Michalsky) ab 02:30 Uhr: "OSCAR® 2017 - Die ACADEMYAWARDS® - live aus L.A." Montag, 27. Februar 2017 17:00 Uhr: "red.Die OSCAR®-Highlights 2017" mit Viviane Geppert und Steven GätjenPressekontakt:ProSiebenSat1 TV Deutschland GmbHKommunikation / PR Eva Gradl Tel. +49 [89] 9507-1127 Fax +49 [89]9507-91127 Eva.Gradl@ProSiebenSat1.comBildredaktionAlina Jahrmarkt Tel. +49 [89] 9507-1191Alina.Jahrmarkt@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell