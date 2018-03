Lässiger Luxus auf Mauritius: LUX* Grand Gaube erstrahlt nach Komplettrenovierung in neuem Retro Chic Look

Port Louis, Mauritius (ots/PRNewswire) -Mauritius, die immergrüne Insel im Indischen Ozean, feiert indiesem Jahr 50 Jahre Unabhängigkeit, und es gibt einen weiteren Grundsich zu freuen: Das LUX* Grand Gaube(https://www.luxresorts.com/de/hotel-mauritius/luxgrandgaube), dassich die vergangenen Wochen in der Soft Opening Phase befand,erstrahlt nach einer Komplettrenovierung nun in neuem Glanz. Daskreative Duo aus Interior Designerin Kelly Hoppen und demmauritischen Architekten Jean-Francois Adam hat dasFünf-Sterne-Boutique Resort im Nordosten der Insel einem komplettenMake-Over unterzogen. Für die Außengestaltung zeichnet derrenommierte Landschaftsarchitekt Stephen Woodhams verantworlich. Die186 Zimmer und Suiten des Resorts, das an eine Privatbucht mit zweiStränden anschließt und von tropischen Gärten umgeben ist, verfügtüber mehrere neugestaltete Restaurants und Bars, ein großzügiges LUX*Me Spa, eine luxe-for-less Boutique, ein Kino sowie zahlreiche Sport-und Freizeitmöglichkeiten wie eine eigene Driving Range mit PuttingGreen.(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/654705/LUX_Grand_Gaube_Lobby_Entrance.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/654705/LUX_Grand_Gaube_Lobby_Entrance.jpg) )(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/654704/LUX_Grand_Gaube_Bodrum_Blue.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/654704/LUX_Grand_Gaube_Bodrum_Blue.jpg) )(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/654709/LUX_Grand_Gaube_Romantic_Junior_Suite.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/654709/LUX_Grand_Gaube_Romantic_Junior_Suite.jpg) )(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/654703/LUX_Grand_Gaube_Inti_Restaurant.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/654703/LUX_Grand_Gaube_Inti_Restaurant.jpg) )(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/654702/LUX_Grand_Gaube_Palm_Court_Bar.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/654702/LUX_Grand_Gaube_Palm_Court_Bar.jpg) )Luftige Eleganz von Interior Design-Star Kelly HoppenAlle Zimmer, Suiten und Villen - einige davon mit Außenbädern undSonnendecks ausgestattet - bieten über luftige Veranden Panoramasichtauf das Meer und schmiegen sich harmonisch an die private Lagune.Ausgestattet mit LUX*-Sleep-Tight-Matratzen und hochwertigerBettwäsche aus ägyptischer Baumwolle, ist jedes Zimmer für höchstenKomfort und optimalen Schlaf bestimmt. Große Glasfronten sorgen fürviel natürliches Licht in den luftig gestalteten Wohnräumen. Eingroßzügiger Ankleidebereich unterstreicht das Loft Feeling. Die inWeiß gehaltenen Schlafzimmer sind mit wohnlichen Details wieSukkulenten in Keramiktöpfen und handgefertigten afrikanischen Körbeneingerichtet. Herzstück sind die Badezimmer mit Enkaustik-Fliesen inedlen geometrischen Mustern, welche teils über freistehendeviktorianische Badewannen verfügen und die über einen bepflanzteninnenliegenden Lichthof viel Tageslicht hereinlassen. AlsKönigskategorie gilt die LUX* Signature Villa mit zwei Schlafzimmern- eine gelungene Mischung aus modernem Design und klassischem RetroChic.Die Interior Designerin Kelly Hoppen, die sich vor allem in IhrerWahlheimat England einen Namen gemacht und schon für zahlreiche VIPswie zum Beispiel die Beckhams und Madonna gearbeitet hat, war zuvorbereits für die erfolgreiche Neugestaltung des LUX* Belle Mareverantwortlich. Inspirationen für das LUX* Grand Gaube holte sich diegebürtige Südafrikanerin auf Reisen von Kapstadt über Capri undMallorca bis Antigua. Entstanden ist ein Resort mitWohlfühlcharakter, welches im Indischen Ozean seinesgleichen sucht.Farbliche Akzente setzen die handbemalten Wände der französischenKünstlerin Camille Walala, deren Designs ihren Weg nun von Melbourneüber Manhattan bis nach Mauritius machen. Die vereinzelt in derAnlage auffindbaren Graffitis des französischen Streetartist Jacespiegeln die Lässigkeit der LUX* Resorts wider.Ceviche, Curries und Turkish Delights - auf kulinarischerWeltreiseDie kulinarische Vielfalt im LUX* Grand Gaube ist überwältigend.Sechs Restaurants und sieben Bars laden ein auf eine genussvolleReise durch die Küchen der Welt - ob typisch kreolisch,türkisch-mediterran, peruanisch-argentinisch oder das Beste aus Asienund dem Indischen Ozean - Langeweile für den Gaumen kommt in jedemFall nicht auf, dafür sorgt der deutsche Executive Chef DominikAmbros.Das Frühstück wird im lichten Palm Court mit Blick auf den Ozeanund einen der drei Pools serviert; mittags und abends wird hier anoffenen Showküchen die ganze Bandbreite der internationalen Kücheangeboten. Mediterran geht es im Bodrum Blue weiter, eine Hommage andas Schwesterresort LUX* Bodrum, welches 2017 eröffnete. Eintürkischer Koch serviert in mediterranem, legerem Ambiente das Besteaus der Mittelmeer-Küche. INTI ist das erste peruanisch-argentinischeRestaurant im Indischen Ozean: Südamerikanische Küche "at its best",bei einer einzigartigen Aussicht auf den Strand und die Lagune. Einbesonderes Insel-Erlebnis garantiert ein gigantischer Banyan Tree, umden sich zwei Restaurants und eine Rumbar befinden: Das authentischeCreole Smokehouse bietet geräuchertes Fleisch und Fisch, während derperfekte Burger im BB's kredenzt wird. Mehr als 88 verschiedeneRumsorten warten darauf im urigen Rum Treehouse probiert zu werden.Noch mehr Drinks gibt es im French Kiss, einem zur Pop up Barumfunktionierten Citroen H Van. Ein Highlight in jedem LUX* Resortist das Beach Rouge, wo man am besten barfuß die entspannteAtmosphäre einer typischen Beach Bar genießt.Mit LUX* Me zu innerem und äußerem WohlbefindenIm vergrößerten LUX* Me Spa findet der Gast dank reduzierterFarben und Formen und einem harmonischen Innenhof viel Ruhe und Raumfür sich selbst. Neben Produkten wie der von Shirley Page eigens fürLUX* kreierten natürlichen Öle, wurden hochwertige Kosmetikmarken wieCarita mit ins Boot geholt. Ein Kérastase Haarsalon und ein EssieNagelstudio sowie ein Barber Shop des Londoner Unternehmens Murdockfür die männlichen Spa-Besucher runden das Beautyangebot ab. Wer auchkörperlich in Form kommen will, lässt sich vom LUX* Me WellnessConcierge beraten, der eine genaue Analyse erstellt und danach einganzheitliches Programm erarbeitet, das von Fitness, über SpaBehandlungen bis hin zum Ernährungscoaching reicht.Golfer finden im LUX* Grand Gaube eine Driving Range, einen ProShop sowie einen 9 Loch Outdoor Simulator vor. Der von PeterMatkovich designte 18 Loch Mont Choisy Golf Course ist gerade mal 15Minuten vom Resort entfernt. Dank einer Kooperation profitieren Gästedes LUX* Grand Gaube von exklusiven Packages und vergünstigten GreenFees.Lighter.Brighter - Barfußluxus in den LUX* ResortsCinema Paradiso (Kino unter Sternen), Phone Home (eineTelefonzelle zum kostenlosen Nachhausetelefonieren), ICI(selbstgemachtes Bioeis im Vintage-Eiswagen), Message in a bottle(Überraschungsflaschenpost mit Gutscheinen am Strand) oder Wünscheerfüllen lassen mit dem LUX* Wishing Tree - die berühmten Reasons togo LUX* warten natürlich auch im LUX* Grand Gaube und machen einenAufenthalt zum unvergesslichen LUX*us Erlebnis.Über LUX* Resorts & Hotels:Die Resorts und Hotels sollen die Gäste inspirieren, überraschenund erfreuen, indem sie unverwechselbare und fantasievolleUrlaubserlebnisse vermitteln, die den Besuchern unbeschwerte undgenussvolle Momente bescheren. In einem LUX* Haus zählt jederAugenblick - dort wird Gewöhnliches in einer ungewöhnlichen Art undWeise ausgeführt. Schlicht statt überladen, frei statt formell,spontan statt voraussehbar - nach einer Auszeit in einem der Häuserkehren Gäste gestärkt und inspiriert zurück in ihren Alltag.Die LUX* Resorts & Hotels bieten eine einfache, frische, lockereund spontane Atmosphäre und stehen damit für ein unverwechselbaresKonzept. LUX* Resorts & Hotels sind eine Kollektion von PremiumResorts, die einen neuartigen Ansatz von Luxus versprechen, derspontan und authentisch ist.Das LUX* Portfolio umfasst folgende Häuser: das LUX* Belle Mare,das LUX* Le Morne und das LUX* Grand Gaube, alle auf Mauritius,sowie das LUX* South Ari Atoll Maldives, das LUX* Saint Gilles, LaRéunion und das LUX* Tea Horse Road Lijiang und Benzilan in Chinasowie das LUX* Bodrum an der türkischen Ägäis.Neue Hotels, die in Kürze eröffnet werden: LUX* North Malé Atoll,Malediven, LUX* Al Zorah, VAE, und das LUX* Dianshan Lake, China.LUX* Resorts & Hotels gehören zur LUX* Island Resorts Co Ltd, diean der Börse von Mauritius gehandelt wird. Sie sind eineTochtergesellschaft von GML (Group Mon Loisir), einem dereinflussreichsten Konzerne im Indischen Ozean und Führer der Top 100Firmen auf Mauritius. GML ist in wichtigen Sektoren der MauritischenWirtschaft aktiv und hat ein Portfolio von etwa 300 Tochter- undPartnerfirmen.Pressekontakt:PRCO Germany GmbHAnna KoppeTel.: 089-130-121-19E-Mail: akoppe@prco.comOriginal-Content von: LUX* Grand Gaube, übermittelt durch news aktuell