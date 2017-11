Lärmobergrenze für den Flughafen Frankfurt darf die Verlässlichkeit von Planfeststellungsbeschlüssen nicht in Frage stellen

Berlin (ots) - Zur heutigen Ankündigung des hessischenWirtschafts- und Verkehrsministers Tarek Al-Wazir, eineLärmobergrenze am Flughafen in Frankfurt einzuführen, erklärtMatthias von Randow, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes derDeutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL):"Die Einführung einer Lärmobergrenze am Flughafen Frankfurterschwert zusätzlich den Wettbewerb in einem ohnehin angespanntenMarktumfeld. Es gibt einen gültigen Planfeststellungsbeschluss, derden Unternehmen Planungs- und Investitionssicherheit gewähren soll.Die freiwillige Lärmobergrenze darf die Verlässlichkeit vonplanfestgestellten Kapazitäten nicht in Frage stellen. Denn gerade imLuftverkehr wird mit langen Vorlaufzeiten geplant und umso mehr mussman sich auf vereinbarte und bestandskräftige Beschlüsse auchverlassen können. Deswegen begrüßen wir, dass die Beteiligten sicheinig sind, dass der Luftverkehrsstandort Frankfurt auch weiterhin amLuftverkehrswachstum teilhaben soll.Der wirkungsvollste Weg Fluglärm zu reduzieren ist das Vermeidenvon Lärm am Flugzeug selbst. Das bedeutet an erster Stelle dieInvestition in neue und leisere Flugzeuge und setzt sich in derNutzung von optimierten Flugrouten und Landeverfahren fort. SindAnwohner dennoch von Fluglärm betroffen, können sie seit JahrenMaßnahmen wie Schallschutzfenster geltend machen. Notwendig istzukünftig auch eine deutlich effektivere Steuerung derSiedlungsflächenentwicklung im Umfeld von Flughäfen mit dem Zieleiner klaren Begrenzung der Zahl der Fluglärmbetroffenen. Dafür sindin erster Linie Anrainerkommunen und die Länder - in diesem Fall dasLand Hessen - zuständig.Damit der Lärm weiter reduziert werden kann, ist es wichtig, dassdie Luftverkehrsunternehmen in Zukunft ausreichend Investitionskraftfür neue Technologien haben. Dafür müssen mit einer neuenRegierungskoalition die Weichen gestellt werden, denn unsereUnternehmen brauchen Investitions- und Planungssicherheit und fairenWettbewerb. Nationale Sonderlasten, wie etwa die deutscheLuftverkehrsteuer, die Art und Weise, wie in DeutschlandLuftsicherheitskontrollen organisiert werden und die massiveBeschränkung der Maschinenlaufzeiten an deutschen Flughäfen sindGift, weil sie die Investitionskraft für ökologische Innovationenschwächen."Der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) wurde2010 als gemeinsame Interessenvertretung der deutschenLuftverkehrswirtschaft gegründet. Mitglieder des Verbandes sindFluggesellschaften, Flughäfen, die Deutsche Flugsicherung und weitereLeistungsanbieter im deutschen Luftverkehr. Die Mitgliedsunternehmenbeschäftigen mehr als 180.000 Mitarbeiter. Die deutscheLuftverkehrswirtschaft ermöglicht Mobilität für jährlich über 200Millionen Fluggäste und trägt mit dem Transport von Außenhandelswarenim Wert von über 200 Milliarden Euro zur Stärkung desWirtschaftsstandorts Deutschland bei.Pressekontakt:Carola SchefflerPressesprecherinE-Mail: carola.scheffler@bdl.aeroTelefon: +49 (0)30 520077-117Mobil: +49 (0)173 5490 577Original-Content von: BDL, übermittelt durch news aktuell