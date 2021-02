Längster Lufthansa-Flug: Maschine landet nach über 15 Stunden

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

HAMBURG (dpa-AFX) - Rekord-Flug für die Lufthansa : Nach 15 Stunden 36 Minuten und 13 600 Kilometern ist ein Airbus A350-900 mit Forschern an Bord auf den Falklandinseln angekommen.



Mit der Landung am Montag war es der längste Nonstop-Passagierflug in der Unternehmensgeschichte, wie eine Lufthansa-Sprecherin sagte. An Bord waren Forscher des Bremerhavener Alfred-Wegener-Instituts (AWI) sowie die neue Crew des Forschungseisbrechers "Polarstern".

Die 92 Passagiere sollen auf den im Südatlantik gelegenen Falklandinseln auf das Schiff umsteigen, um zwei Monate im antarktischen Weddellmeer Langzeitdaten für Klimavorhersagen zu ermitteln. Grund für den Sonderflug sei die Corona-Pandemie, sagte eine AWI-Sprecherin. Vor dem Abflug befanden sich die Passagiere und die Lufthansa-Crew zwei Wochen in Quarantäne. Die Lufthansa-Maschine fliegt am Mittwoch zurück nach München. An Bord sein wird auch die abgelöste Crew der "Polarstern"./jbi/DP/jha