Längere Zahlungsverzögerungen in Asien / Kreditversicherer Coface untersucht Zahlungsverhalten in neun Ländern

Mainz (ots) - Zwei von drei Unternehmen (63 Prozent) in der RegionAsien-Pazifik haben im vergangenen Jahr Zahlungsverzögerungen erlebt.Das ist ein Ergebnis einer Zahlungsstudie des internationalenKreditversicherers Coface in neun Ländern. Dabei nahmen dieultralangen Überziehungen deutlich zu. 120 Tage und länger alsvereinbart mussten 16,5 Prozent der Unternehmen auf ihr Geld warten,im Jahr zuvor waren es 12,5 Prozent. Die längsten Verzögerungenerlebten Unternehmen in China und Indien, am schnellsten bezahltwurden Unternehmen in Malaysia, Taiwan und Japan. Bei den Branchenbeklagten der Energie- und der Bausektor die höchsten Anteile anÜberziehungen über 90 Tage.Nach Erfahrungen von Coface werden Verzögerungen zum Risiko fürdie Liquidität, wenn sie länger als 90 Tage dauern und zwei Prozentdes Umsatzes überschreiten. Bei einem Drittel (33 Prozent) derUnternehmen war das 2017 der Fall - ein Anstieg gegenüber dem Vorjahr(26 Prozent) um 7 Prozentpunkte. Noch gefährlicher dürften dieVerzögerungen für 10 Prozent der Firmen gewesen sein, bei denen dieSumme mindestens 10 Prozent des Umsatzes ausmachten. 2016 waren dasnoch 5 Prozent der befragten Unternehmen.Als Hauptgründe für Zahlungsverzögerungen gaben die etwa 3000 aufdie Fragen antwortenden Unternehmen aus China, Indien, Malaysia, HongKong, Japan, Australien, Singapur, Taiwan und Thailand finanzielleProbleme der Abnehmer aufgrund des verstärkten Wettbewerbs undMargendrucks an. Oft steht das in Verbindung mit mangelndenFinanzreserven.Nicht erst bei der Bezahlung selbst, sondern schon bei denZahlungszielen nimmt der Druck offensichtlich zu. So stieg dasdurchschnittliche Zahlungsziel von 59 auf 64 Tage. JapanischeUnternehmen räumen im Schnitt mit 98 Tagen die längsten Fristen ein,wobei 52 Prozent sogar 120 Tage und mehr gewähren. In Malaysiahingegen liegt das durchschnittliche Ziel bei 48 Tagen. Die Mehrheitder Unternehmen dort (50 Prozent) legt 30 Tage oder weniger fest.Generell, das zeigt die Coface-Befragung, werden in Märkten, in denendas Forderungsmanagement und Kreditversicherungen etabliert sind,längere Zahlungsziele vereinbart.Coface fragte neben den Zahlungserfahrungen auch nach derEinschätzung, wie sich die Wirtschaft in der Region 2018 entwickelnwerde. Hier herrscht Optimismus vor: 68 Prozent der Unternehmenerwarten, dass sich das Wirtschaftswachstum in Asien-Pazifik sogarnoch verbessern wird. Auch bei den Vertriebs-, Finanz- undRisikomanagern überwiegen positive Erwartungen. 47 Prozent gaben an,dass sich 2017 die Absatzzahlen verbessert hatten, 55 Prozenterwarten das für das laufende Jahr. Identisch der Verlauf und dieErwartungen beim Cash Flow: Bei 46 Prozent hatte sich die Liquidität2017 verbessert, 53 Prozent gehen davon aus, dass dies auch 2018 sosein wird.Die komplette Studie sowie alle Länder- und Branchenbewertungenvon Coface: www.coface.dePressekontakt:Coface, Niederlassung in DeutschlandPressesprecher Erich HieronimusTel. 06131/323-541erich.hieronimus@coface.comwww.coface.deOriginal-Content von: Coface Deutschland, übermittelt durch news aktuell